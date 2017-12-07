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رقم الخبر: 208557 تاريخ النشر: كانون الأول 06, 2017 الوقت: 15:39 الاقسام: رياضة  
ايران تواصل التربع على العرش الآسيوي بكرة الصالات

ايران تواصل التربع على العرش الآسيوي بكرة الصالات

واصل منتخب ايران بكرة الصالات صدارته للمنتخبات الاسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" لشهر نوفمبر /تشرين الثاني 2017.

وحصلت ایران على 1601 نقطة في تصنیفات المنتخبات العالمیة، بتراجع مرکز واحد الى المرکز السادس عن التصنیف السابق.

وتصدرت البرازیل الترتیب تلتها کل من اسبانیا وروسیا والارجنتین وایطالیا على التوالی.

وتصدرت ایران المنتخبات الاسیویة بفارق کبیر وجاء الترتيب کالتالي:

1 - ایران 1601 نقطة

2 - الیابان 1355 نقطة

3 - تایلند   1310 نقاط

4 - اوزبکستان 1205 نقاط.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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