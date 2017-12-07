وحصلت ایران على 1601 نقطة في تصنیفات المنتخبات العالمیة، بتراجع مرکز واحد الى المرکز السادس عن التصنیف السابق.

وتصدرت البرازیل الترتیب تلتها کل من اسبانیا وروسیا والارجنتین وایطالیا على التوالی.

وتصدرت ایران المنتخبات الاسیویة بفارق کبیر وجاء الترتيب کالتالي:

1 - ایران 1601 نقطة

2 - الیابان 1355 نقطة

3 - تایلند 1310 نقاط

4 - اوزبکستان 1205 نقاط.