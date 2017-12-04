أحبطت وحدات الحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصا بينهم 5 أجانب نحو إيطاليا.

وقالت وزارة الداخلية التونسية – في بيان لها الاثنين- أن هؤلاء الأشخاص تم ضبطهم في أحد المنازل بولاية "صفاقس" جنوبي البلاد، وإنه بالتحقيق معهم اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل الولاية.

وأضافت الداخلية التونسية أنه باستشارة النيابة العامة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.