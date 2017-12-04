أعرب رئيس ولاية جنوب غرب الصومال الإقليمية شريف حسن شيخ آدم عن قلقه الشديد حيال انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي من البلاد في ظل الظروف الأمنية الحالية.

ونقل موقع" جوهر الصومالي" عن شريف حسن قوله “لم يحن بعد وقت انسحاب قوات الاتحاد الافريقي” مشيرا إلى عدم استكمال بناء الجيش الصومالي ليتسلم الملفات الأمنية بشكل كامل.

وأضاف أن الجيش الصومالي لم تتوفر لديه الإمكانيات العسكرية اللازمة، منوها بأن الجيش يعاني من نقص الاسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة.

وتتزامن تصريحات شريف حسن مع وقت افتتحت أمس الإثنين فعاليات مؤتمر أمني وطني رفيع المستوى في مقديشو يشارك فيه مسؤولو الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية وممثلو المجتمع الدولي.

ومن المقرر أن تبدأ قوات الاتحاد الأفريقي الانسحاب بشكل تدريجي من الصومال في نهاية عام 2017 الجاري، إلا أن المراقبين يخشون من تأثير الخطوة على المكاسب الأمنية التي تحققت في البلاد طيلة السنوات الست الماضية.

والجدير بالذكر أن الحكومة الصومالية تواجه عقبات كبيرة أمام تسليح جيشيها بسبب حظر السلاح المفروض على البلاد من قبل مجلس الأمن الدولي منذ عام 1991.