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رقم الخبر: 208554 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 21:00 الاقسام: عربيات  
ليبيا تستعد للإعلان عن أولى مراحل العملية الانتخابية الأربعاء

ليبيا تستعد للإعلان عن أولى مراحل العملية الانتخابية الأربعاء

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، إن المفوضية ستعقد مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، للإعلان عن بدء أولى مراحل العملية الانتخابية المزمع تنظيمها في 2018.

وأكد السايح في تصريحات تليفزيونية بأن المؤتمر سيكون مشتركا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وأعلن غسان سلامة في سبتمبر الماضي عن خارطة لحل الأزمة في ليبيا ترتكز على 3 مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وأعلن المبعوث الأممي عن إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2018، قبل أن يصرح، السبت، بأن حفتر، "يريد فعلا الانتخابات في البلاد".

وأشار غسان سلامة إلى أنه ناقش هذه المسألة أيضًا مع السراج وعقيلة صالح والسويحلي، وأبلغ كل واحد منهم أن الانتخابات ستجري، "لكن يجب علينا أن نخلق الظروف".

 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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