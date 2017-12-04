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رقم الخبر: 208553 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 20:55 الاقسام: عربيات  
مصر.. القضاء على إرهابيين باشتباكات في الشرقية

مصر.. القضاء على إرهابيين باشتباكات في الشرقية

أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن المصري ومسلحين في محافظة الشرقية، الاثنين، عن مقتل 5 إرهابيين، وفقا لمصادر أمنية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات مع العناصر المسلحة وقعت أثناء حملة أمنية وأعمال تمشيط ومداهمات على طريق بلبيس – العاشر من رمضان، ما أسفر عن مقتل 5 مسلحين.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد أكثر من أسبوع على الهجوم، الذي استهدف مسجدا بقرية الروضة، التابعة لمنطقة بئر العبد، في شمال سيناء، أثناء أداء صلاة الجمعة، بينما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.

وسبق وأن أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي بايع تنظيم داعش عام 2014، مسؤوليته عن عدد من الهجمات في مصر.

وقُتل المئات من قوات الشرطة والجيش على يد التنظيم في سيناء على مدى أكثر من 3 سنوات.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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