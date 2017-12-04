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رقم الخبر: 208552 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 20:52 الاقسام: عربيات  
الأردن.. حكم بالإعدام والمؤبد على عناصر في خلية" الركبان"

الأردن.. حكم بالإعدام والمؤبد على عناصر في خلية" الركبان"

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، بالإعدام على أحد المتهمين والسجن المؤبد لـ3 آخرين والسجن سنتين لمتهم آخر، في حكمها النهائي بقضية خلية الركبان الإرهابية.

وبحسب لائحة الاتهام فقد وجهت تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية أدت إلى مقتل 7 عسكريين أردنيين وإصابة 13 شخصا، في 21 يونيو الماضي.

وتضيف لائحة الاتهام أن المتهمين الخمسة، وهم سوريون، كانوا متواجدين في مخيم الركبان، وأنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وقاموا بعملية رصد للنقطة العسكرية الأردنية، حيث أرسلوا الصور والمعلومات التي جمعوها إلى التنظيم.

كما قام المتهمون بتصوير السيارة المفخخة أثناء مهاجمتها النقطة العسكرية، وأرسلوا الصور إلى "داعش".

وتمكنت الاستخبارات الأردنية من تحديد مكان وجودهم في مخيم الركبان، حتى ألقت القبض عليهم.

 
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مصدر الخبر: عمان-الأردن/وكالات
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