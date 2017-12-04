قالت عائلة سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم المحتجز في منزله من قبل السلطات البحرينية ، إنها نقلته إلى المستشفى صباح الاثنين.

وبعد تسعة أیام على تأزم وضعه الصحي وحاجته الماسة للعلاج، أفادت جمعیة "الوفاق" الوطنی الإسلامیة في البحرین عن نقل آیة الله الشیخ عیسى قاسم الى المستشفى من قبل عائلته، متمنیة لسماحته الشفاء العاجل وأن یمن الله علیه بالصحة والعافیة.

وفي بیان لها، ذکرت الجمعیة أنه" تم نقل آیة الله قاسم عند الساعة التاسعة"، فیما أفاد شهود عیان أن" خروجه تم وسط استنفار أمني مشدد في منطقة الدراز المحاصرة".

وقالت الوفاق "إن نقل آیة الله قاسم إلى المستشفى الدولي، وهو مستشفى خاص من قبل عائلته یأتي بعد أیام من اشتداد وضعه الصحي وحاجته للعلاج".