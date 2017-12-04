دمرت وحدات من الجيش السوري ظهر الاثنين، أوكارا وتحصينات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي على أطراف بلدة الرهجان شمال شرق مدينة حماة بنحو 70 كم.

وذكر مراسل سانا في حماة أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت بدعم من سلاح الجو عمليات مكثفة على تحصينات إرهابيي “جبهة النصرة” في محيط وأطراف بلدة الرهجان.

وبين المراسل أن العمليات أسفرت عن تدمير العديد من آليات وأوكار التنظيم التكفيري وإيقاع أعداد كبيرة من إرهابييه بين قتيل ومصاب.

وتعد بلدة الرهجان التابعة لمنطقة سلمية أحد أخطر معاقل إرهابيي “جبهة النصرة” بريف حماة الشرقي الذين حولوها إلى منطلق لشن هجمات إرهابية على القرى والتجمعات السكنية المجاورة.

وتنفذ وحدات من الجيش والقوات الرديفة منذ مطلع الشهر الماضي عملية عسكرية واسعة ضد التنظيمات الإرهابية في المنطقة الممتدة بين ريف حماة الشمالي الشرقي وريف حلب الجنوبي الشرقي حققت خلالها انتصارات كبيرة عبر سيطرتها على عشرات القرى والبلدات وتكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وكان العشرات من المسلحين المنتشرين في منطقة اللجاة بريف درعا قد سلّموا أنفسهم الأحد للجيش السوري، بهدف الاستفادة من مراسيم العفو التي أصدرتها القيادة السورية.

وذكرت وكالة "سانا" أنّ 100 شخص من أبناء بلدة شعارة بمنطقة اللجاة، بينهم 40 مسلحاً قاموا بتسليم أنفسهم وأسلحتهم، للجهات المختصة التي قدمت جميع التسهيلات والإجراءات لهم من أجل عودتهم إلى حضن الوطن وممارسة حياتهم الطبيعية.

وكشف مصدر أمني في مدينة درعا، أن المسلحين قاموا بتسليم كامل أسلحتهم، وهي عبارة عن بنادق آلية من نوع "كلاشنكوف"، منوهاً إلى أن المسلحين جاؤوا لتسليم أنفسهم برغبة منهم.

وتم خلال العام الجاري تسوية أوضاع مئات الأشخاص في مناطق متفرقة من ريف درعا ولا سيما في بلدات غباغب والصنمين ومحجة حيث سلم عشرات المسلحين أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة، في إطار المصالحات المحلية.

من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الإثنين أن 6 قاذفات استراتيجية من طراز "تو22 أم3" شنّت غارات على مواقع لداعش في دير الزور وعادت الى قواعدها سالمة بعد إصابة أهدافها بدقة عالية.

وأضافت الدفاع الروسية أن "الغارة استهدفت مخازن عتاد ومراكز للآليات ومواقع للإرهابيين في دير الزور".

البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية أوضح أن "القاذفات الاستراتيجية من طراز "توبوليف 22 — أم 3" أقلعت من الأراضي الروسية، ووجهت ضربات جوية ضدّ مواقع تنظيم داعش الإرهابي جنوب شرق محافظة دير الزور".

* "هيئة تحرير الشام" تشتبك مع أحد فصائلها في إدلب

تدور اشتباكات عنيفة بين "هيئة تحرير الشام" و تشكيل "جند الملاحم" المنشنق عنها مؤخراً في مناطق سهل الروج، وجبل الزاوية بريف إدلب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر معارضة أن التوتر تصاعد بعد اعتقال "هيئة تحرير الشام" للسعودي عبد الرحمن مكي أمير "جند الملاحم" في قرية أبلين، مشيرة إلى أن "الهيئة" هاجمت مقار الملاحم في عدة قرى ودارت معارك عنيفة سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى.

وأضافت المصادر أن الخلاف بدأ بين عائلتين الأولى مقاتليها ضمن صفوف جند الملاحم، والثانية مقاتليها ضمن صفوف "جبهة النصرة"، ليتطور بعدها إلى خلاف فصائلي تطلب استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة من قبل "جبهة النصرة" لتطويق الفصيل المنشق عنها مؤخراً بعد حملة الاعتقالات التي طالت القيادات الموالية للقاعدة.

ودفعت "جبهة النصرة" بتعزيزات إلى مناطق الاشتباك، وأقامت عشرات الحواجز لمنع وصول الإمدادات إلى مسلّحي "جند الملاحم" المنتشرين في جبل الزاوية وسهل الروج.

* استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين في منطقة العباسيين بدمشق

كما استشهد مدنيان وأصيب آخرون بجروح جراء اعتداء مجموعات إرهابية مسلحة بالقذائف على منطقة العباسيين بمدينة دمشق في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ سانا بأن مجموعات إرهابية مسلحة تتحصن في الغوطة الشرقية أطلقت عدة قذائف استهدفت حي العباسيين السكني ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 7 أشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وأصيب 8 مدنيين بجروح الأحد ووقعت أضرار مادية جراء استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة بعدة قذائف المنازل السكنية في مدينة دمشق سقطت ضمن الكنيسة المريمية بحي باب توما وفي تقاطع البزورية وعلى محطة كهرباء كفرسوسة وفي أحياء الخضر وكشكول وشارع الديرية في منطقة جرمانا بريف دمشق.