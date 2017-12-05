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رقم الخبر: 208546 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 20:09 الاقسام: محليات  
إيران عضوا في المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة

إيران عضوا في المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة

إنضم اتحاد جمعيات الصناعات الغذائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة بتأييد من المجلس الإداري.
وأفادت وكالة انباء فارس، نقلا عن غرفة تجارة طهران، انه وبعد تأييد المجلس الاداري للمجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة، تمكن اتحاد جمعيات الصناعات الغذائية في ايران من الانضمام الى أحد الاركان الرئيسية في منظمة الامم المتحدة، والمشاركة في اجتماعات المنظمة.
ومن شأن عضوية اتحاد جمعيات الصناعات الغذائية الايرانية في هذه المنظمة، ان تتيح بدرجة منظمة غير حكومية مع سمة مشاور خاص، لهذا الاتحاد المشاركة في الاجتماعات الرسمية للمجلس الاجتماعي والاقتصادي للامم المتحدة، اضافة الى الدخول في معاملات اقتصادية مع المنظمات التابعة والأمانة العامة للامم المتحدة والصناديق المالية لهذه المنظمة عبر مختلف السبل.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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