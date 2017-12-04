اقترح مساعد رئيس اللجنة الإستشارية السياسية الصينية جين يوان الإستفادة من العملات الوطنية في التبادل الإقتصادي بين إيران والصين معتبراً إن الإستفادة من العملات الوطنية تسهم في تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الصين وإيران.

وخلال لقائه مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي مطهري اعتبر جين يوان إن تاريخ العلاقات الثقافية والتاريخية بين الشعبين الإيراني والصيني يمثل ارضية صلبة لتعزيز العلاقات الثنائية مشيراً الى أن العلاقات السياسية والإقتصادية والثقافية بين البلدين تمثل نموذجاً يحتذى به بين الدول.

كما شدد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين إيران والصين وتنفيذ الإتفاقية المشتركة.

من جانبه اشار مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي مطهري الى عمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين الشعبين الإيراني والصيني مؤكداً إن مجلس الشورى الإسلامي يدعم كل الجهود الرامية الى تطوير وتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية والثقافية بين البلدين.

وشدد على أهمية التنسيق والتشاور بين إيران والصين حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة مشيراً الى أن التنسيق في هذا المجال يسهم في تعزيز الإستقرار والأمن في المنطقة.