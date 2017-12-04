قال قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي إن بعض وسائل الإعلام تشير الى ضعف التعاون بين الجانبين الإيراني والآذربايجاني أو وجود عبور غير شرعي للحدود المشتركة بين البلدين مشيراً الى أن البلدين يؤكدان عدم وجود أي عبور غير شرعي للحدود المشتركة.

وخلال لقائه نظيره الأذربايجاني على هامش إلاجتماع الدوري العاشر لحرس حدود البلدين نفي العميد رضائي عبور أية بضائع أو سلع غير شرعية من الحدود المشتركة مشيراً الى أن هذا الأمر تحقق بفضل التنسيق والتعاون بين حرس الحدود لدى البلدين.

ولفت الى أن المسؤولين في وزارة الإقتصاد والجمارك عقدوا إجتماعات تنسيقية لإستمرار فتح معبر بيله سوار المشترك على مدار الساعة مشيراً الى أنه عقد أيضاً إجتماع مع المسؤولين الآذريين لتطبيق ذلك على معبر آستارا .

من جانبه اكد رئيس المنافذ الحدودية في جمهورية اذربايجان الفريق الجين قوليوف عدم وجود أية مشاكل أمنية على الحدود المشتركة مع إيران مشيراً الى أن المنافذ الحدودية شهدت تحسناً كبيراً حيث إزداد معدل عبور المسافرين عبر هذه المنافذ بنسبة 30 بالمائة خلال العام 2017 وذلك بالمقارنة مع العام السابق.