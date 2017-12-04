  • الإثنين ١٥ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208543 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 19:58 الاقسام: محليات  
قائد حرس الحدود: لا يوجد أي عبور غير شرعي للحدود الإيرانية مع جمهورية آذربايجان

قائد حرس الحدود: لا يوجد أي عبور غير شرعي للحدود الإيرانية مع جمهورية آذربايجان

قال قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي إن بعض وسائل الإعلام تشير الى ضعف التعاون بين الجانبين الإيراني والآذربايجاني أو وجود عبور غير شرعي للحدود المشتركة بين البلدين مشيراً الى أن البلدين يؤكدان عدم وجود أي عبور غير شرعي للحدود المشتركة.
وخلال لقائه نظيره الأذربايجاني على هامش إلاجتماع الدوري العاشر لحرس حدود البلدين نفي العميد رضائي عبور أية بضائع أو سلع غير شرعية من الحدود المشتركة مشيراً الى أن هذا الأمر تحقق بفضل التنسيق والتعاون بين حرس الحدود لدى البلدين.
ولفت الى أن المسؤولين في وزارة الإقتصاد والجمارك عقدوا إجتماعات تنسيقية لإستمرار فتح معبر بيله سوار المشترك على مدار الساعة مشيراً الى أنه عقد أيضاً إجتماع مع المسؤولين الآذريين لتطبيق ذلك على معبر آستارا .
من جانبه اكد رئيس المنافذ الحدودية في جمهورية اذربايجان الفريق الجين قوليوف عدم وجود أية مشاكل أمنية على الحدود المشتركة مع إيران مشيراً الى أن المنافذ الحدودية شهدت تحسناً كبيراً حيث إزداد معدل عبور المسافرين عبر هذه المنافذ بنسبة 30 بالمائة خلال العام 2017 وذلك بالمقارنة مع العام السابق.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0648 sec