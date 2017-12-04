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رقم الخبر: 208542 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 19:56 الاقسام: محليات  
مفاوضات إيرانية مع عدد من الدول لبيع الماء الثقيل

مفاوضات إيرانية مع عدد من الدول لبيع الماء الثقيل

كشف رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإسلامي عن أن الجمهورية الإسلامية تجري مفاوضات مع عدد مع الدول من أجل بيع الماء الثقيل.
وقال رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإسلامي مجتبى ذو النّور لوكالة تسنيم إن أمريكا توقفت عن شراء الماء الثقيل من إيران، مضيفا: "هذا الإجراء الأمريكي ليس نقضا للإتفاق النووي، لكنّه يخالف روح هذا الاتفاق".
ولفت إلى أنّ الاتفاق النووي لم يُلزم أمريكا شراء الماء الثقيل من إيران، وقال: "بناء على هذا، تسعى الجمهورية الإسلامية إلى البحث عن أسواق لبيع الماء الثقيل وقد أجرت مفاوضات مع عدد من الدول بهذا الخصوص".
وأكّد ذو النور على أنه إذا سعت الإدارة الأمريكية باتجاه منع باقي الدول من شراء الماء الثقيل من إيران ووضع حظر جديد في هذا السياق؛ حينئذ سيشكّل هذا الأمر انتهاكا للاتفاق النووي، وتابع: "أعلنت بعض الدول عن رغبتها لشراء الماء الثقيل من إيران، لكنهم تراجعوا بعض الشيء عن بعض من ضغوط الولايات المتحدة".
وأردف بالقول: "إيران تنتج سنويًّا 20 طنًّا من الماء الثقيل، وهذا يؤمّن الاحتياجات الداخلية لإيران. كما نملك حوالي 130 طن من الماء الثقيل المخزّن". 
واختتم رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإسلامي بالقول: "نخزّن قسما من الماء الثقيل في إيران، بينما ننقل البعض منه الى منطقة في عُمان تعود ملكيتها للجمهورية الإسلامية لكي تسهل عمليّة نقلها من مكان إلى آخر".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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