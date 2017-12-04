قالت مسؤولة الأبحاث الإستراتيجية في قسم شؤون المرأة والأسرة التابع لمكتب رئاسة الجمهورية سوسن باستاني إن مستوى التطور في مشاركة المرأة الإيرانية في مختلف المجالات ليس متساويا مع الرجل مشيرة الى أن هناك مسيرة طويلة لتعزيز مشاركتها في المجالات الإقتصادية والسياسية.

وخلال لقائها سفير فنلندا في طهران كيونور فانتو ورئيسة دائرة الأبحاث والتخطيط في وزارة الخارجية الفنلندية سيني بولينا بوكونر أشارت باستاني الى النمو بمعدل 14 ضعفاً الذي حققته المرأة على صعيد الصحة والتعليم العالي خلال 27 سنة الماضية لافتاً الى أن نصف طلاب الجامعات في الوقت الحاضر هم من الأناث وإن معدل مشاركة المرأة في مجالات مثل الطب والنشاطات الطبية أكثر من مشاركة الرجل.

وأشارت الى وجود فرع دراسات المرأة الذي يدرس في الجامعات الإيرانية منذ عشرين عاماً حيث يقوم الطلاب فيه باعداد دراسات حول قضايا المرأة والأسرة.

ولفتت الى أن إيران تعاني كسائر البلدان من مسافة بين المرأة والرجل في عدة مجالات إلا أن المساعي مبذولة من أجل تقليص الهوة على هذا الصعيد.

من جانبها أشارت رئيسة دائرة الأبحاث والتخطيط في وزارة الخارجية الفنلندية سيني بولينا بوكونر الى مسيرة التطور التي حققتها المرأة الفنلندية معتبرة إن هذه المسيرة كانت تدريجية، ففي الوقت الذي تمكنت المرأة الفنلندية من الحصول على حق التصويت عام 1905 فهي في العام الجاري تمكنت فقط من تحقيق التناصف مع الرجل في عدد طلاب الجامعات.

وأشارت الى أن التحدي الكبير الذي تواجهه فنلندا هو حالة الفقر الذي يعاني منه الرجال والشباب مقارنة مع النساء والفتيات لافتاً الى أن هذا الأمر قد يشكل مشكلة في المستقبل القريب.

من جانبه أشار سفير فنلندا لدي طهران كيونور فانتو الى تاريخ العلاقات الإيرانية الفنلندية معرباً عن رغبته في التعاون مع إيران على صعيد المجالات التأهيلية للمرأة.