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رقم الخبر: 208540 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 19:47 الاقسام: محليات  
الجيش يبدأ مناورة "محمد رسول الله (ص)"الكبرى
لإغاثة المحرومين في المنطقة الجنوبية الشرقية للبلاد

الجيش يبدأ مناورة "محمد رسول الله (ص)"الكبرى

بدأ الجيش مناورة "محمد رسول الله (ص)"، لاغاثة المحرومين في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مناورات اغاثة المحرومين  للجيش تحت عنوان "محمد رسول الله(ص)" بدأت صباح الاثنين في سيستان وبلوشستان بالتزامن مع محافظة خراسان الجنوبية حتى تصل إلى سواحل مكران.
وستقوم وحدات من الجيش في كل منطقة بانشاء مستشفى ميداني بهدف تقديم الخدمات للشعب فضلا عن الفرق الطبية والعلاجية المتنقلة.
كما بدأت دائرة الرعاية الصحية التابعة لمقر "خاتم الانبياء" للدفاع الجوي بإنشاء مستشفى ميداني في منطقة سربيشه بقرية "سالم اباد"، التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية، لتقديم الخدمات الطبية للسكان.
الجدير بالذكر أن مناورة اغاثة المحرومين محمد رسول الله (ص) بدأت من 4 كانون الاول وستنتهي يوم الجمعة المقبلة 8 كانون الاول ،حيث سيتم تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لاكثر من 200 ألف شخص.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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