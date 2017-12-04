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رقم الخبر: 208539 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 19:44 الاقسام: محليات  
اللواء جعفري: الاسكان المؤقت لمنكوبي الزلزال سيتم في غضون شهر
مؤكداً أن الحرس سيبقى الى جانب الاهالي لحين عودة الحياة الطبيعية

اللواء جعفري: الاسكان المؤقت لمنكوبي الزلزال سيتم في غضون شهر

أعلن القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري بأن الاسكان المؤقت لمنكوبي الزلزال سيتم في غضون شهر.
وقال اللواء جعفري خلال زيارته التفقدية الثالثة للمناطق المنكوبة بالزلزال في غرب محافظة كرمانشاه، ان الحرس الثوري يسعى لانجاز عملية الاسكان المؤقت لمنكوبي زلزال كرمانشاه بنصب الكرفانات في غضون شهر.
واشار القائد العام للحرس الثوري الى انشطة قوات الحرس في 32 محافظة في البلاد لمساعدة منكوبي زلزال غرب ايران وقال، لقد قسمنا مناطق الزلزال بتعاون فيلق "النبي الاكرم (ص)" في محافظة كرمانشاه الى 32 ناحية ليتم تقديم الخدمات بصورة جيدة.
واكد اللواء جعفري بأن الحرس سيبقى الى جانب الاهالي الى حين عودة الحياة الطبيعية اليهم واضاف، ان الحرس الثوري سيساعد الاهالي في مجال الاسكان الدائم ايضا ويتابع القضايا ذات الصلة.
وعقد القائد العام للحرس الثوري عدة اجتماعات مع القادة والمسؤولين المعنيين لدراسة مسيرة وخطط تقديم الخدمات للمواطنين المنكوبين بالزلزال.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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