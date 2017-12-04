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رقم الخبر: 208538 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 19:41 الاقسام: محليات  
رئيس السلطة القضائية: الوحدة اليوم تمثل أكبر حاجة للعالم الاسلامي
مشيراً إلى أن بث الفرقة بين المسلمين يمثل أكبر سلاح للإستكبار

رئيس السلطة القضائية: الوحدة اليوم تمثل أكبر حاجة للعالم الاسلامي

أكد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الإثنين، أن بث الفرقة بين المسلمين يمثل أكبر سلاح للإستكبار العالمي، مشددا على ضرورة تجنب اي نداء لبث التفرقة.
وخلال ترؤسه اجتماعا لكبار مسؤولي القضاء، أشار آية الله صادق آملي لاريجاني الى المبادرة التي أطلقها الإمام الخميني(رض) بإعلان أسبوع الوحدة في أيام ميلاد النبي الأعظم (ص)، وقال: ان مبادرة تسمية اسبوع باسم اسبوع الوحدة، كان تأسيسا هاما للغاية، ويثبت النظرة المستقبلية الثاقبة للإمام الخميني(رض) بشأن وضع العالم الاسلامي اليوم.. إذ أننا نمر بظروف نشعر فيها بأمسّ الحاجة الى الوحدة اكثر من أي وقت آخر، لأن أكبر سلاح اليوم للاستكبار العالمي يتمثل ببث الفرقة بين المسلمين، حيث يحتضنون وينظمون اشخاصا باسم المسلمين في إطار الجماعات الإرهابية لكي يشوهوا صورة الإسلام، ويشغلوا الدول الإسلامية بعضها ببعض.
ووصف آية الله آملي لاريجاني الوحدة بأنها اكبر حاجة للعالم الاسلامي اليوم، وقال: ان موارد الاختلاف بين المسلمين ليست بحد يمكن للأعداء ان يستغلوها، فكلنا لدينا كتاب واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة، لذلك علينا ان نبذل جهودنا من اجل مزيد من التقارب وتكريس الوحدة التي كان الإمام الخميني(رض) من المنادين لها والمؤسسين لها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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