من المقرر ان يزور رئيس منظمة الحج والزيارة حميد محمدي السعودية الشهر القادم للتباحث حول موسم الحج للعام القادم.

وخلال إجتماع مجلس التخطيط والتنسيق في بعثة سماحة قائد الثورة الإسلامية مع مؤسسة الحج والزيارة برئاسة حجة الإسلام علي قاضي عسكر أعلن عن زيارة سيقوم بها الشهر القادم رئيس مؤسسة الحج والزيارة حميد محمدي الى السعودية وذلك للتباحث مع الجانب السعودي حول موسم الحج للسنة القادمة.

وقد دعا حجة الإسلام قاضي عسكر القائمين على لجان تشخيص الأضرار تقديم نتائج دراساتهم لقسم التخطيط في مؤسسة الحج والزيارة.

وشدد على أهمية تقديم الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام وضرورة وضع الجانب السعودي الخطط اللازمة لتوفير الإمكانيات الطبية والعلاجية الضرورية للحجاج.