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رقم الخبر: 208534 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: محليات  
لاريجاني: التعاون الدولي يجب أن يؤدي دورا مهما في مكافحة المخدرات
ويلتقي نظيره الروسي والباكستاني في موسكو

لاريجاني: التعاون الدولي يجب أن يؤدي دورا مهما في مكافحة المخدرات

* ايران وروسيا تجمعهما اواصر تعاون واسعة في مجال مكافحة المخدرات
التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، الاثنين، في موسكو، نظيره الروسي فيتشسلاف فالودين، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبدأ لاريجاني والوفد المرافق له، الاحد، زيارته للعاصمة الروسية موسكو، بهدف المشاركة في مؤتمر مكافحة المخدرات الدولي الذي اقيم الاثنين في هذا البلد. 
وفي تصريح للصحفيين فور وصوله الى مطار فنوكوفا بموسكو، اكد لاريجاني على دور التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات؛ داعيا في ذات السياق الى تظافر الجهود وتناقل الخبرات البرلمانية بين الدول المشاركة في هذا المؤتمر.
وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي: إن ايران وروسيا وباقي دول المنطقة من حقها ان تقلق كثيرا ازاء ظاهرة المخدرات وان تجري محادثات فيما بينها بشأن مراقبة مصادر (التهريب) وسبل مكافحة هذه الظاهرة.
ونوه الى ان طهران وموسكو تجمعهما اواصر واسعة للتعاون في مجال مكافحة المخدرات.
ولفت لاريجاني الى ان مؤتمر موسكو الدولي لمكافحة المخدرات سيناقش هذا الموضوع على الصعيد البرلماني فضلا عن القوانين ذات الصلة وبالتالي التوجه الى قرار مشترك من جانب البلدان المشاركة في سياق مكافحة المخدرات.
وفي موسكو اجرى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محادثات مع رئيس البرلمان الباكستاني سردار اياز صادق، للبحث في العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.
وفي هذا اللقاء تباحث الجانبان حول القضايا الامنية مثل مكافحة الارهاب وتهريب المخدرات كتحديين دوليين مهمين امام البلدين.
وتشاور الجانبان حول قضايا التعاون الثنائي، واكدا على تطوير التعاون بين الشعبين الصديقين والجارين. ونوه لاريجاني الى اهمية مكافحة تهريب المخدرات، واكد ضرورة التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة البغيضة.
وصرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي بأن التعاون الدولي يجب ان يؤدي دورا مهما في مكافحة المخدرات، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات البرلمانية في المؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات الذي افتتح أمس الاثنين في موسكو.
ويشارك في المؤتمر رؤساء برلمانات اكثر من 40 دولة في العالم من ضمنها الجمهورية الاسلامية الايرانية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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