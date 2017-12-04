وصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، الاثنين، الى موسكو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.

ولدى وصوله موسكو قال وزير الخارجية: أنه وفقا للاتفاق الذي حصل بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، فأنه لا يمكن لأي قوة عسكرية أجنبية ان تستقر في بحر قزوين.

وأشار الى المفاوضات التي تمت بشأن اتفاقية بحر قزوين بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، قائلا، وفقا للاتفاق الذي حصل بين هذه الدول، فأنه لا يمكن لأي قوة عسكرية أجنبية ان تستقر في بحر قزوين.

ويرافق محمد جواد ظريف في زيارته الى موسكو وفد مؤلف من الخبراء في الشؤون السياسية والقانونية والحدود والشؤون الأخرى.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، قد أعلن الأحد، ان ظريف يشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، والذي يعقد يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 كانون الأول/ديسمبر 2017 في العاصمة الروسية موسكو.