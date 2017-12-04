  • الإثنين ١٥ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208529 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 18:08 الاقسام: اقتصاد  
رئيس غرفة التجارة البريطانية-الإيرانية ينفي خبر إغلاق حساب الإيرانيين

رئيس غرفة التجارة البريطانية-الإيرانية ينفي خبر إغلاق حساب الإيرانيين

أكد رئيس غرفة التجارة البريطانية-الايرانية، نورمن لامونت، عدم تأييده خبر إغلاق الحسابات المصرفية للايرانيين الوافدين في بريطانيا بذريعة قانون (كاتسا).

جاء ذلك في تصريح لمراسل (إرنا) من لندن، ورداً على سؤاله بشأن إغلاق الحسابات المصرفية للايرانيين الوافدين في بريطانيا من عدمه. مضيفاً: انه لم تصله أي معلومات تشير الى صحة هذا الخبر.

وفيما لفت الى أن الحكومة البريطانية لم تقدم حتى الآن على أي إجراء ذات الصلة بقانون (كاتسا) ضد الايرانيين، أعرب لامونت عن تأييده لموقف رئيس البنك المركزي الايراني من انه (من السابق لأوانه التوصل الى نتائج حول نتائج قانون كاتسا).

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0644 sec