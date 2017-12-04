أكد رئيس غرفة التجارة البريطانية-الايرانية، نورمن لامونت، عدم تأييده خبر إغلاق الحسابات المصرفية للايرانيين الوافدين في بريطانيا بذريعة قانون (كاتسا).

جاء ذلك في تصريح لمراسل (إرنا) من لندن، ورداً على سؤاله بشأن إغلاق الحسابات المصرفية للايرانيين الوافدين في بريطانيا من عدمه. مضيفاً: انه لم تصله أي معلومات تشير الى صحة هذا الخبر.

وفيما لفت الى أن الحكومة البريطانية لم تقدم حتى الآن على أي إجراء ذات الصلة بقانون (كاتسا) ضد الايرانيين، أعرب لامونت عن تأييده لموقف رئيس البنك المركزي الايراني من انه (من السابق لأوانه التوصل الى نتائج حول نتائج قانون كاتسا).