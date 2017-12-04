وأضاف خان، في لقاء خاص مع مراسل (إرنا) في اسلام آباد: يجب على البلدين المسلمين الجارين المزيد من التواصل لأنهما مؤثران في المنطقة والعالم الاسلامي وان تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما يخدم الجميع، لذا يجب زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وكذلك التبادل الثقافي. وأضاف: ان الحكومة الباكستانية تولي أهمية لتعزيز التعاون مع ايران كونها دولة جارة وتعزيز التجارة معها يخدم مصالح باكستان.