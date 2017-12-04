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رقم الخبر: 208528 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 18:07 الاقسام: اقتصاد  
وزير باكستاني يدعو لتعزيز العلاقات التجارية مع إيران

وزير باكستاني يدعو لتعزيز العلاقات التجارية مع إيران

دعا مشاهدالله خان، وزير شؤون البيئة وعضو الحزب الحاكم الباكستاني، الى تعزيز العلاقات التجارية بين طهران واسلام آباد.

وأضاف خان، في لقاء خاص مع مراسل (إرنا) في اسلام آباد: يجب على البلدين المسلمين الجارين المزيد من التواصل لأنهما مؤثران في المنطقة والعالم الاسلامي وان تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما يخدم الجميع، لذا يجب زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وكذلك التبادل الثقافي. وأضاف: ان الحكومة الباكستانية تولي أهمية لتعزيز التعاون مع ايران كونها دولة جارة وتعزيز التجارة معها يخدم مصالح باكستان.

 
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