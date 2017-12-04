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رقم الخبر: 208527 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 18:07 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول إيراني: نعمل لإعداد خارطة طريق إقتصادية مع إسبانيا

مسؤول إيراني: نعمل لإعداد خارطة طريق إقتصادية مع إسبانيا

أكد وكيل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، مجتبى خسروتاج، بأن الهدف الأساس لزيارته الى مدريد هو الإعداد النهائي لخارطة الطريق للتعاون الاقتصادي بين ايران واسبانيا.

وقال خسروتاج، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) في مدريد، يوم الأحد: انه ومنذ عدة أشهر انطلقت المحادثات مع اسبانيا لتنمية وتطوير العلاقات واتفقنا على الإعداد النهائي لخارطة طريق اقتصادية بين البلدين. وأضاف: ان مدراء وخبراء البلدين يعملون منذ أشهر على نص الوثيقة، ونأمل بالتوصل النهائي الى إعداد خارطة الطريق خلال اجتماع الاثنين (يوم أمس).

وأشار خسروتاج الى أنه سيعقد اجتماعاً عصر الاثنين مع مدير شركة (Cesce) وهي شركة ضمان اعتماد الصادرات الاسبانية، معرباً عن أمله بتوقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال، وقال: سنعمل خلال الزيارة التي تستغرق يومين للبحث مع المسؤولين الإسبان في العلاقات العملانية بين البلدين.

وكان وكيل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايراني مجتبى خسروتاج قد وصل الى مدريد مساء الأحد برفقة وفد يضم 60 شخصاً من رجال الأعمال والاقتصاديين.

 
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