وقّعت منظمة تطوير وتحديث الصناعات الايرانية (ايدرو) عقد تأسيس شركة مع شركتي (زنشاين) الصينية و(كوندا انيرجي) من هونغ كونغ، لتدشين خط أتوماتيكي لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية عبر الاستثمار المشترك.

وأوضح فرداد دليري، مساعد شؤون تنمية الصناعات المتطورة والمشاريع العملاقة بالمنظمة، بأن حصة (ايدور) في الشراكة تبلغ 30 بالمئة. وأشار دليري الى أتوماتيكية خط إنتاج ألواح الطاقة الشمسية المزمع، مؤكداً أن (ايدرو) تستهدف عبر هذه الصناعة، الإفادة من إمكانيات البلاد وتفعيل وحدة الأبحاث والتطوير المتعلقة بهذه التقنية.