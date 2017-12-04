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رقم الخبر: 208525 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 18:06 الاقسام: اقتصاد  
شركة كورية تفوز بطلبية لتزويد إيران بقطارات الديزل

شركة كورية تفوز بطلبية لتزويد إيران بقطارات الديزل

أعلنت شركة هيونداي روتيم، الوحدة المصنعة للقطارات في مجموعة هيونداي موتور، إنها فازت بطلبية بقيمة 3ر929 مليار وون (856 مليون دولار) لتزويد إيران بقطارات تعمل بالديزل.

وقالت الشركة، الاثنين في بيان، إنها وقعت على الصفقة الضخمة مع الحكومة الإيرانية يوم السبت، لتصنيع 450 قطاراً خلال 78 شهراً.

ومن إجمالي الطلبيات، تعتزم هيونداي روتيم تصنيع 150 قطاراً يعمل بالديزل في مصنعها الداخلي وأن تعمل على تصنيع 300 وحدة بشراكة مع شركة تطوير صناعات السكك الحديد الإيرانية في مصنع إنتاج إيراني.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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