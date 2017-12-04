اعتبرت وزارة الخارجية الهندية، في بيان، ميناء جابهار الايراني بأنه تطور مهم في مجال تمتين العلاقات الاقتصادية الهندية في المنطقة.

وتناول البيان، الذي صدر بمناسبة زيارة وزير المالية والملاحة الهندي وكذلك وزيرة الخارجية الهنديى لإيران للمشاركة في حفل تدشين ميناء جابهار، تناول اللقاء الثلاثي بين وزراء الهند وايران وأفغانستان حول جابهار لكونه ناقش سبل تطوير البنى التحتية للمواصلات ومنها الموانئ والطرق وسكك الحديد وايجاد الفرص لدخول أسواق المنطقة والاندماج الاقتصادي. وأكد ان ميناء جابهار يشكل فرصة ذهبية لاقتصاد ايران والهند وأفغانستان في التعامل مع آسيا الوسطى، وكذلك تطوير التجارة بين البلدان الثلاثة.