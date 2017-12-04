أعلنت المديرة العامة لدائرة المعايير في محافظة ايلام (جنوب غرب البلاد)، مهناز همتي، عن زيادة حجم صادرات البضائع ذات المواصفات القياسية عبر حدود مهران الدولية (في محافظة ايلام).

وفي حديث لمراسل (إرنا)، لفتت همتي الى أنه خلال الأشهر الثمانية الأخيرة من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس/ آذار 2017)، تم تصدير ما يبلغ 213 ألف طن من البضائع ذات المواصفات القياسية عبر حدود مهران الدولية الى العراق.

وبحسب المسؤولة في محافظة ايلام حول معظم السلع التي صدرت الى العراق بإشراف ورقابة دائرة المواصفات القياسية في ايلام، يشار الى مواد البناء ومنتجات الألبان والمواد الكيمياوية.

على صعيد آخر، أكد نوفل حماد السلطاني محافظ نينوى، خلال لقائه ايرج مسجدي السفير الايراني في بغداد، على أهمية مشاركة الشركات الايرانية في إعادة إعمار الموصل ثاني أكبر المدن العراقية.

وقال محافظ نينوى: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ساعدت العراق في تحرير الموصل من براثن داعش الارهابي، مؤكداً أهمية حضور الشركات الايرانية في إعادة إعمار المدينة والذي سيبدأ مطلع العام القادم. وأضاف: ان الاستقرار عاد الى المحافظة التي يقطنها 4 ملايين نسمة بفضل القوات المسلحة والحشد الشعبي العراقي وهي مستعدة لإعادة إعمار البنى التحتية في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والمدارس والجامعات، وكذلك المطار وأنظمة الكهرباء.

من جانبه، رحب السفير مسجدي بمقترح المحافظ، وأعلن استعداد الشركات الايرانية والتي تتمتع بخبرات في مجال إعادة الإعمار المشاركة في المشاريع المحددة.