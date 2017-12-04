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رقم الخبر: 208522 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: اقتصاد  
الصين في صدارة مستوردي السلع الإيرانية

الصين في صدارة مستوردي السلع الإيرانية

أفادت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك الإيرانية بأنه يشكل كل من الصين والعراق والإمارات وكوريا الجنوبية أهم المحطات للسلع الإيرانية.

والصين مازالت في الصدارة حيث استوردت 21 مليوناً و608 آلاف طن من السلع الإيرانية بقيمة 5 مليارات و748 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار 2017)، حيث تستحوذ على 25 و20% وزناً وقيمة من إجمالي السلع المحلية المصدرة.

والعراق كالمحطة الثانية قام باستيراد 8 ملايين و484 ألف طن من السلع بقيمة 4 مليارات و351 مليون دولار  خلال الفترة المذكورة، حيث يشكل حصة 10 و15% وزناً وقيمة من إجمالي السلع المحلية المصدرة إلى العالم خلال الفترة المذكورة، مسجلة نمواً بنسبة 5ر6%.

وتحل دولة الإمارات في المركز الثالث، حيث صدرت إليها ايران 11 مليوناً و213 ألف طن من سلعها بقيمة تفوق 3 مليارات و۸۹۳ مليون دولار خلال هذه الفترة، حيث تمثل حصة بنسبتي 14 و13% وزناً وقيمة من إجمالي صادرات ايران، تليها كوريا الجنوبية التي استوردت 6 ملايين و652 ألف طن من السلع بقيمة مليارين و747 مليون دولار .

وتعتبر أفغانستان خامس أكبر سوق للسلع الإيرانية التي قامت بشراء 3 ملايين و986 ألف طن من السلع بقيمة مليار و849 مليون دولار لتسجل نمواً بنسبة ۲۲ و۱۲% وزناً وقيمة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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