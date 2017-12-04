بحث وزير الاقتصاد الايراني مسعود كرباسيان، ونظيره المجري ميهالي فارغا، مجالات التعاون المشترك بين البلدين، كما تم التوقيع على وثيقة تعاون بين شركة صناعية قابضة تابعة لمصرف (شهر) الايراني مع شركة (ايكاروس) المجرية.

وجرى خلال لقاء وزير الاقتصاد المجري مع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية ورئيس اللجنة الايرانية-المجرية المشتركة، التوقيع على وثيقة تعاون بين شركة (ايكاروس) المجرية ومجموعة التنمية والمناجم التابعة لمصرف (شهر) الايراني. وأشار كرباسيان، خلال هذا اللقاء، الى ضرورة تطوير الروابط التجارية بين ايران والمجر، معتبراً التوقيع على هذه الوثيقة مؤشراً على إرادة البلدين لتنمية التعاون الثنائي. ونوه الى أن تطوير المناطق الحرة في البلاد من شأنه أن يشكل أرضية جيدة لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين ايران والمجر.

وأضاف وزير الاقتصاد: تم إتخاذ إجراءات جيدة في مجال التعاون بين مصارف البلدين، ومن بين التجارب الناجحة يمكن الإشارة الى التعاون بين مصرف تنمية الصادرات الايراني وأحد المصارف المجرية والتي ساعدت في تسهيل المبادلات التجارية بين الصناعيين في البلدين. وتابع قائلاً: ان مجلس الشورى الاسلامي صادق أيضاً على إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتي أصبحت جاهزة حالياً للتنفيذ.

وأشار كرباسيان الى التوقيع على إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع المجر، مؤكداً ان هذا التوجه الايجابي والتعاطي البناء، مؤشر على العزيمة الجادة لتنمية العلاقات الثنائية. كما أكد على ضرورة متابعة مشاريع التعاون الصحي والأمن الغذائي بين ايران والمجر وهولندا، مشيراً الى الأرضية المناسبة للاستثمار والانتاج المشترك بين ايران والمجر.

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد المجري ميهالي فارغا، في هذا اللقاء، عن سعادته لزيارة ايران، مشيراً الى عزم بودابست على تعزيز العلاقات مع طهران. وأشار الوزير المجري الى استعداد بلاده لتطوير التعاون في مجالات إنشاء أبراج التبريد في محطات الطاقة الكهربائية وإنتاج الحافلات الكهربائية والمعدات الطبية والمختبرات المتنقلة في المجال البيولوجي والخطوط الجوية والسياحة والتعاون المصرفي مع ايران.

في سياق آخر، أعلن وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، أن شركة النفط والغاز المجرية (MOL) ترغب بالنشاط في بعض مجالات الطاقة في ايران.

وأعلن الوزير زنكنة، عقب اجتماعه بوزير الاقتصاد المجري ميهالي فارجا، في طهران الاثنين، عن الترحيب بأنشطة الشركات المجرية بالمشاريع النفطية الايرانية. وأكد زنكنة ان المجر ترغب بالتعاون مع ايران بمشروعي تصدير الغاز لباكستان ومقايضة نفط بحر قزوين، وأن سبق لها العمل لسنوات بإستكشاف وإنتاج الغاز في باكستان. وأضاف: ان الشركات الهنغارية (المجرية) أبدت رغبة لشراء النفط الايراني، لافتاً الى أن شركة MOL اشترت شحنة نفطية واحدة لغاية الآن من ايران.

ونوه زنكنة الى أن المجريين أعربوا عن اهتمامهم لدارسة بعض أنشطة قطاع المنبع في الصناعة النفطية في البلاد.

من جهته، أعرب ميهايلي وارغا، وزير اقتصاد هنغاريا، عن رغبة بلاده لزيادة وارداتها من النفط الايراني، وقال: انه سيتم تيسير العلاقات المصرفية بين البلدين. وأضاف ميهايلي، خلال اللقاء: انه سيتم في القريب العاجل زيادة مشترياتنا من النفط الايراني.

وحول العلاقات المصرفية، قال وزير الاقتصاد الهنغاري: انه تم الإتفاق على تعزيز العلاقات المالية بين البلدين والسعي لتذليل العقبات التي تعترض الاستثمار.

إلى ذلك، وقّع ممثلو شركات القطاع الخاص في ايران وهنغاريا، مساء الأحد، بمقر غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية في طهران 4 مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي.

ووقعت على هذه الوثائق عن الجانب الهنغاري، شركات (انكسيو) و(اوبورو) و(مجاري ايكاروس)، وعن الجانب الايراني (بهين سامان) والى جانبها الشركة الأم المتخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية الحرارية، وأيضاً شركة (كلجين) و(بيشرو ديزل آسيا) و(مجموعة التنمية الصناعية والمنجمية الايرانية).

وتنص هذه المذكرات على تعاون الجانبين في مختلف المجالات الصناعية والتقنية، بما فيها صناعة أجهزة التبريد الهجينة للمرحلتين الرابعة والخامسة في منطقة اسلام آباد بمحافظة كرمانشاه (غرب البلاد)، وأيضاً إنتاج سيارات النقل الكهربائية، وأجهزة الاختبارات الخاصة بالطرق السككية، وتأمين خط إنتاج لـ1000 باص من نوع (ايكاروس).

يذكر أن مراسم التوقيع على مذكرات التعاون الأربع بين القطاعين الخاصين الايراني والهنغاري عقدت برعاية رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية غلام حسين شافعي، ووزير الاقتصاد الهنغاري ميهايلي وارغا، والذي أجرى زيارة لطهران، وسبق أن التقى يوم الأحد بنظيره الايراني محمد شريعتمداري.