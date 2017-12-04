نقلت وكالة الإعلام الروسية عن هيئة تنظيم الاتصالات (روسكومنادزور) يوم الاثنين، أنها سترد بالمثل على أي انتهاكات لحقوق الشركات ووسائل الإعلام الروسية في الخارج قائلة إن لديها الأدوات اللازمة للقيام بذلك.

وهددت روسيا باتخاذ إجراء ضد شركة ألفابيت التي تملك محرك البحث جوجل إذا ما ظهرت مقالات من موقعي سبوتنيك وروسيا اليوم (آر.تي) الإخباريين الروسيين في مكان أدنى على نتائج البحث بعد بيان من إريك شميت الرئيس التنفيذي لألفابيت بدا أنه يقر فيه بذلك.