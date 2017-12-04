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رقم الخبر: 208515 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 20:12 الاقسام: دوليات  
قرغيزستان: بنينا جيشا قويا يمكن الاعتماد عليه

قرغيزستان: بنينا جيشا قويا يمكن الاعتماد عليه

قال الرئيس القرغيزي سورونباي جان بيكوف، إن بلاده تمكنت من بناء جيش قوي ومجهز يمكن الاعتماد عليه.

وأكد جان بيكوف أثناء لقائه رئيس الأركان، اليوم الاثنين: "نملك الآن جيشا قويا، مجهزا بشكل جيد، ويمكننا أن نثق بقدرته في الدفاع عن البلاد". وأشار إلى فضل سلفه األمازبيك أتامبايف، الذي أولى اهتماما خاصا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعسكريين، مؤكدا أنه سيواصل هذا النهج للمزيد من تحسين حالتهم الاجتماعية. كما أكد الرئيس القرغيزي ضرورة مواصلة الحرب على الفساد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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