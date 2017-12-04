  • الإثنين ١٥ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208514 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 20:11 الاقسام: دوليات  
احتجاجات في هندوراس على نتيجة انتخابات الرئاسة

احتجاجات في هندوراس على نتيجة انتخابات الرئاسة

نظم عشرات الآلاف من مواطني هندوراس مسيرة الأحد في أكبر احتحاجات تشهدها البلاد منذ انتخابات الرئاسة التي جرت الأسبوع الماضي وأثارت نتائجها الانقسام.

 ويتنامى الرفض الشعبي لعملية فرز الأصوات التي شابتها مخالفات وبدا أنها تستهدف إظهار فوز الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز بفترة ولاية ثانية. ومع حلول ليل الأحد تردد في أنحاء العاصمة تيجوسيجالبا صدى نفير الأبواق البلاستيكية والسيارات والألعاب النارية وقرع الطناجر المعدنية في تحد لحظر تجول فرضه الجيش لإخماد احتجاجات اندلعت في الأيام الأخيرة وكانت دامية في بعض الأحيان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8009 sec