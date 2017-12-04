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|رقم الخبر: 208514
|تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017
|الوقت: 20:11
|الاقسام: دوليات
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احتجاجات في هندوراس على نتيجة انتخابات الرئاسة
نظم عشرات الآلاف من مواطني هندوراس مسيرة الأحد في أكبر احتحاجات تشهدها البلاد منذ انتخابات الرئاسة التي جرت الأسبوع الماضي وأثارت نتائجها الانقسام.
ويتنامى الرفض الشعبي لعملية فرز الأصوات التي شابتها مخالفات وبدا أنها تستهدف إظهار فوز الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز بفترة ولاية ثانية. ومع حلول ليل الأحد تردد في أنحاء العاصمة تيجوسيجالبا صدى نفير الأبواق البلاستيكية والسيارات والألعاب النارية وقرع الطناجر المعدنية في تحد لحظر تجول فرضه الجيش لإخماد احتجاجات اندلعت في الأيام الأخيرة وكانت دامية في بعض الأحيان.
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