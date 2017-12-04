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|رقم الخبر: 208513
|تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017
|الوقت: 20:11
|الاقسام: دوليات
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القبض على ثمانية في قضية مقتل صحفية بمالطا
قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات يوم الاثنين: إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية يشتبه في صلتهم بمقتل المدونة والصحفية المناهضة للفساد دافني كاروانا جاليتسيا بعد نحو شهرين من مقتلها في انفجار دمر سيارتها.
وأضاف أن جميع المشتبه بهم يحملون جنسية مالطا ومعظمهم له سجل إجرامي. ولم يذكر المزيد من التفاصيل. وسيكون أمام الشرطة 48 ساعة لاستجواب المشتبه بهم وتحديد إن كان سيجري توجيه اتهمات لهم أم سيطلق سراحهم. ولقيت كاروانا جاليتسيا حتفها يوم 16 أكتوبر تشرين الأول.
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