القبض على ثمانية في قضية مقتل صحفية بمالطا قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات يوم الاثنين: إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية يشتبه في صلتهم بمقتل المدونة والصحفية المناهضة للفساد دافني كاروانا جاليتسيا بعد نحو شهرين من مقتلها في انفجار دمر سيارتها.