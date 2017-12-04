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رقم الخبر: 208512 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 20:10 الاقسام: دوليات  
أردوغان يصب جام غضبه على واشنطن

أردوغان يصب جام غضبه على واشنطن

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سلطات الولايات المتحدة تريد معاقبة تركيا لامتناعها عن اتباع السيناريو الأمريكي.

 ونقلت قناة تلفزيون "NTV" عن أردوغان قوله في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم "تحاول أمريكا معاقبتنا، محاكمتنا، تشويه سمعتنا، لأننا لا نتبع السيناريو الذي وضعته. المخطط واضح. هم يفعلون ذلك عبر شركاء في بلادنا، جنبا إلى جنب مع (شبكة فتح الله غولن)"، التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة  في يوليو/تموز 2016.

ولفت الرئيس التركي إلى أن "كل هذه الهجمات والخداع والافتراء له هدف واحد، هو تركيع تركيا ، ونشر الشقاق في مجتمعنا. هم يبذلون قصارى جهدهم، لكنهم لن ينجحوا".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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