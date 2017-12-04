ونقلت قناة تلفزيون "NTV" عن أردوغان قوله في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم "تحاول أمريكا معاقبتنا، محاكمتنا، تشويه سمعتنا، لأننا لا نتبع السيناريو الذي وضعته. المخطط واضح. هم يفعلون ذلك عبر شركاء في بلادنا، جنبا إلى جنب مع (شبكة فتح الله غولن)"، التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز 2016.

ولفت الرئيس التركي إلى أن "كل هذه الهجمات والخداع والافتراء له هدف واحد، هو تركيع تركيا ، ونشر الشقاق في مجتمعنا. هم يبذلون قصارى جهدهم، لكنهم لن ينجحوا".