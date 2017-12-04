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رقم الخبر: 208465 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2017 الوقت: 10:32 الاقسام: رياضة  
سيلفا يقود مانشستر سيتي لعبور فخ وست هام

سيلفا يقود مانشستر سيتي لعبور فخ وست هام

أهدى الإسباني دافيد سيلفا فريقه مانشستر سيتي فوزا ثميناً على ضيفه وست هام يونايتد( 2-1) مساء الأحد في ختام الجولة الـ 15، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 3 أيام على تمديده تعاقده مع الفريق.

وافتتح وست هام التسجيل في الدقيقة 44 عبر أنجيلو أوجبونا، قبل أن يقلب سيتي تأخره عبر هدفين من نيكولاس أوتاميندي (57)، ودافيد سيلفا (83).

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 43 نقطة، ليعيد الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين ملاحقة مانشستر يونايتد، أما وست هام فتوقف رصيده عن النقطة العاشرة، وبقي في المركز قبل الأخير.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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