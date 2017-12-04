استمر إيبار في عزف نغمة الانتصارات بالليجا بعدما حقق فوزا مستحقا على حساب ضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف لواحد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد على ملعب "إيبوروا" في الجولة الـ14 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السادسة بواسطة إنريكي جارسيا كيكي، ثم عزز إيفان أليخو النتيجة قبل نهاية الشوط بسبع دقائق.

وفي الشوط الثاني قتل خوان خوردان اللقاء بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 69 من نقطة الجزاء.

فيما تكفل أصحاب الأرض أيضا بتسجيل هدف الضيوف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 79 بواسطة سيرجي إنريتش بالخطأ في مرماه.

وبهذا يحصد الفريق الباسكي انتصاره الثالث على التوالي، الخامس هذا الموسم، ليرتفع رصيده للنقطة 17 في المرتبة الثالثة عشر.

في المقابل تكبد الفريق الكتالوني الخسارة السادسة له هذا الموسم ليظل عند 16 نقطة يحتل بها المركز الـ15.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:

ليجانيس 3 – فياريال 1

خيتافي 1 – فالنسيا صفر

لاس بالماس 1 – ريال بيتيس صفر