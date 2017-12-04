حقق فريق فولفسبورج فوزه الثالث هذا الموسم، على حساب ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، بثلاثية بيضاء على ملعب "فولكسفاجن أرينا"، في ختام الجولة الـ 14 من الدوري الألماني لكرة القدم.

جاء هدف أصحاب الأرض الأول مبكرا من توقيع الجناح التركي يونس مالي (ق4)، قبل أن يضاعف النتيجة لاعب الوسط دانييل ديدافي (ق25)، ثم أضاف الفرنسي - الغيني جوشوا جيلافوجي، الهدف الثالث (ق71).

وبذلك يصبح لفولفسبورج 17 نقطة من 3 انتصارات و8 تعادلات بالإضافة لـ 3 هزائم، ليحل في المرتبة الحادية عشر.

وفي المقابل تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 24 نقطة ليبقى في المركز الرابع لجدول ترتيب البوندسليجا.

كما خسر هيرتابرلين امام ضيفه فرانكفورت بهدفين لواحد.