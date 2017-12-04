توج الرباع الايراني سهراب مرادي ببطولة العالم لرفع الاثقال الجارية في لوس انجلس باميركا، محطما الرقم القياسي العالمي في النتر والمجموع بمنافسات 94 كغم.

تمکن مرادي من رفع 184 کغم في رفعة الخطف و233 کغم في رفعة النتر متقلدا الذهبیة في الخطف والنتر والمجموع 417 کغم .

ففي حرکة الخطف بدأ مرادي بوزن 176 کغم في المحاولة الاولى و 182 کغم فی المحاولة الثانیة و 184 کغم في المحاولة الثالثة.

وفي النتر بدأ مرادي في المحاولة الاولى بوزن 220 کغم محرزا به ذهبیة النتر والمجموع وفي المحاولة الثانیة تمکن من رفع 233 کغم محطما به الرقم القیاسی لرفعة النتر بمقدار 1 کغم بعد 17 عاما والذي کان مسجلا باسم الرباع البولندی سیمون کولجی، والرقم القیاسی للمجموع والمسجل باسمه شخصیا بمقدار 4 کغم قبل شهرین.

ونال الرباع الایرانی الاخر ایوب موسوی المیدالیة البرونزیة في النتر برفعه 214 کغم وحل في المرکز الخامس في الخطف برفعه 171 کغم محرزا المیدالیة البرونزیة فی المجموع 385 کغم، فیما نال الفضیة فی المجموع اللیتوانی دیدج بالیس برفعه 388 کغم.

من جهة أخرى اكتفى البطل العالمي والاولمبي الایراني كیانوش رستمي بفضیة الخطف فی وزن 85 كغم ببطولة العالم الجاریة في أناهیم بلوس انجلس في امیركا، فیما لم یفلح في رفعة النتر لیخرج خالی الوفاض فی النتر والمجموع.

وفي اطار هذه المنافسات التي جرت في وزن 85 كغم بمشاركة 12 رباعا مساء الاحد، وفي رفعة الخطف فشل رستمي الذي یعاني من اصابة شدیدة في ركبته منذ فترة في رفع 174 كغم في المحاولتین الاولى والثانیة لكنه نجح فی رفعها فی المحاولة الثالثة لینال الفضیة بها.

واحرز الرباع التشیلی ذو الاصول الكوبیة برز مندز ذهبیة الخطف برفعه 175 كغم وكان قد بدا محاولاته بـ 163 كغم ومن ثم 171 كغم واخیرا 175 كغم.

اما فی رفعة النتر، فقد لعب سوء التقدیر من مدربی المنتخب الوطنی الایرانی دورا كبیرا فی فشل رستمی فی احراز اي میدالیة، اذ اختاروا له وزن 212 كغم فی المحاولة الاولي وكان بالامكان اختیار اقل منه نظرا لاصابته وفي ضوء ان منافسه رفع 203 كغم فقط في محاولته الاولى وتوقف عندها لفشله فی المحاولتین الثانیة (214 كغم) والثالثة

(221 كغم).

فشل رستمی فی المحاولتین الاولي والثانیة من رفع 212 كغم ومن ثم طلب 215 كغم ولم یفلح فیها ایضا لیودع البطولة بمرارة مكتفیا بالمیدالییة الفضیة لرفعة الخطف وعدم احراز ای میدالیة فی النتر والمجموع.

اما الرباع التشیلی فقد فشل ایضا فی رفع 214 كغم ومن ثم حاول كسر الرقم العالمی المسجل باسم رستمي وهو 220 كغم اذ طلب 221 كغم لكنه فشل فیها ایضا، محرزا ذهبیة الخطف (175 كغم) والنتر (203 كغم) والمجموع (378 كغم) وسط ذهول الجمیع.

ونال فضیة المجموع البولندي ماسیتش برفعه 359 كغم فیما احرز برونزیة المجموع الایطالي انتونیو بیزولوتا برفعه 358 كغم.

وكان الرباع كیانوش رستمي قد احرز میدالیتین ذهبیتین وفضیة واحدة فی دورات سابقة لبطولة العالم وذهبیة وفضیة في اولمبیادی لندن وریو، ویحمل الرقم القیاسی العالمی للنتر (220 كغم) والمجموع (396 كغم).

وفی الوزن ذاته حل الرباع الایراني الاخر علي میري في المركز السابع برفعه 155 كغم فی الخطف و193 كغم في النتر و348 كغم في المجموع.