تمكنت وحدات الأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية من تفكيك خلية تكفيرية في ولاية "جندوبة" شمال غربي البلاد، ينتمي عناصرها إلى تنظيم إرهابي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية -في بيان لها الاحد- إن الخلية التكفيرية تتكون من 4 عناصر، وإن التحريات أثبتت أنهم كانوا يخططون لاستهداف مقر إحدى الوحدات الأمنية بولاية "جندوبة"، مشيرة إلى أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم يتواصلون مع عناصر تكفيرية خارج الولاية، ويقومون بالتنسيق مع طرف بدولة مجاورة لتمكينهم من السلاح.

وأضافت الوزارة أن التحريات أثبتت كذلك أنهم كانوا يعتزمون صناعة المتفجرات لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وأنه بمداهمة منازلهم تم حجز بعض المعدات التي كانوا ينوون استعمالها في هذا الغرض، وحجز مطويات ذات منحى تكفيري.

ولفتت الداخلية التونسية إلى أنه بمراجعة النيابة العامة، قررت الاحتفاظ بعناصر الخلية، ومباشرة قضية في شأنهم بتهمة "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".