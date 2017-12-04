أبدى وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، ارتياحه للأجواء السياسية السائدة عموما في البلاد، وإن برزت بعض المواقف المتباينة بين عدد من الفرقاء.

وقال الصراف ـ في تصريح السبت، إن الهدوء السياسي وتخفيف مستوى التشنج من شأنهما أن ينعكسا ايجابا على الوضع الأمني فتتحصن منعة الإستقرار ، لافتا إلى أنه من الهام في المرحلة الحالية إعادة إطلاق عجلة العمل الحكومي ، مما سيؤدي الى إنعاش البلد على مختلف الصعد ، خصوصا بعد الأزمة التي مرت مؤخرا على لبنان واستطاع تجاوزها بفضل حكمة رئيس الجمهورية ووعي القيادات اللبنانية لدقة الظروف.

وأعرب عن أمله أن تشهد الأوضاع مزيدا من الإيجابية على المستوى الداخلي ، معربا عن قناعته بأن السبيل الأوحد لخلاص لبنان يكمن في وضع المصلحة الوطنية فوق باقي المصالح والإعتبارات.

وقال " لولا يقظة الجيش وباقي القوى الأمنية وسهرهم الدائم على أمن الوطن والمواطن وكشفهم الشبكات الإرهابية والإيقاع بها لما كنا نعيش في أجواء هادئة ومريحة".

وختم الصراف تصريحه " إن الأمور ستسير بالإتجاه الصحيح ، خصوصا أننا نعيش في عهد رئيس قوي قادر على حماية بلده وسيادته واستقلاله ، وهو ما أثبتته التطورات الأخيرة.