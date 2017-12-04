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رقم الخبر: 208459 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 19:35 الاقسام: عربيات  
جمعية الوفاق البحرينية: يجب تمكين الشيخ عيسى قاسم من حقه في العلاج بحرية

جمعية الوفاق البحرينية: يجب تمكين الشيخ عيسى قاسم من حقه في العلاج بحرية

أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية على أن "الأحداث والمعلومات التي شغلت الرأي العام الدولي والمحلي فيما يتعلق بحرمان الشيخ آية الله الشيخ عيسى قاسم من العلاج تكشف مستوى غياب الأمن الإنساني والصحي في البحرين"، وأضافت أن "هذا امتداد لغياب دولة المؤسسات والقانون وتدهور واقع الحياة والحريات".

وقالت "الوفاق" في بيان لها إن "التشخيص الطبي متروك لأصحاب الاختصاص"، مشيدة بالدور الحقوقي "البارز في عرض القضية بشكل إنساني وحقوقي".

ولفتت إلى أن "الموقف الرسمي كان مرتبكاً ما زاد من حجم الخوف والقلق على صحة سماحة الشيخ، خصوصاً ما نقلته وزارة الصحة البحرينية ونفته عائلته والذي كشف عن خصومة واضحة".

وإذّ دعت إلى ضرورة "تمكين الشيخ من العلاج والرعاية الفائقة وتهيئة الظروف العلاجية المتكاملة، أبدت "الوفاق" امتعاضها من "محاولات تسطيح الموضوع والكلام في الفراغ من أجل الاستهلاك السياسي والإعلامي الذي لا يصلح لهذه المرحلة".

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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