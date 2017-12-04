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رقم الخبر: 208457 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 19:29 الاقسام: عربيات  
قطر: غياب الحكمة وتهور بعض القيادات سبب تأزم الوضع في المنطقة

قطر: غياب الحكمة وتهور بعض القيادات سبب تأزم الوضع في المنطقة

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن أزمات منطقة الشرق الأوسط جزء من لعبة القوى، مؤكدا ضرورة الدخول في مفاوضات من أجل "إنهاء حال الاستقطاب الحاد في المنطقة".

كما أشار وزير خارجية دولة قطر في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الحوار المتوسطي في روما، إلى "غياب الحكمة في التعاطي مع المشكلات وتهور بعض القيادات كأسباب تأزم الوضع في المنطقة".

وشدد آل ثاني على "ضرورة الدخول في مفاوضات من أجل الأمن والتعاون في المنطقة"، مؤكدا "ضرورة معالجة أسباب الاضطرابات بدلا من معالجة الأعراض والنتائج".

وجدد آل ثاني قوله بإن الاتهامات الموجهة إلى قطر تقوم كلها على فبركات، وأضاف: "ليس هناك مبرر للعدائية التي تبديها بعض الدول تجاه قطر، ولا بد من البحث عن حل، كما أن عدم التوصل إلى اتفاق لا يجب أن يؤدي إلى الإضرار بدولة مهما كانت صغيرة".

 
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مصدر الخبر: الدوحة/وكالات
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