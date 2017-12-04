ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في أحد أوكار الإرهابيين بمحيط تدمر

استعاد الجيش السوري ثماني قرى وبلدات جديدة على محور الميادين البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا.

وقال قائد ميداني، بحسب "سبوتنيك"، الأحد: إن "الجيش السوري استعاد قرى الجدلة وقصور أم سابا، والصفصافة، وعجرمة، وصالحية البوكمال، ووادي الورود، ومعن، والصبخة، وشمر اللايح جنوب غرب البوكمال".

كما عثرت الجهات المختصة ظهر الاحد، على كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة كانت مخبأة في أحد الأوكار من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بمحيط مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.

وذكر مراسل سانا في حمص أن كميات من الذخيرة والاسلحة شملت قذائف هاون ومضادات دروع وقذائف دبابات ضبطتها الجهات المختصة داخل أحد الأوكار في محيط مدينة تدمر كان إرهابيو داعش يستخدمونها في اعتداءاتهم على مدينة تدمر والنقاط العسكرية المنتشرة في محيطها.

وكانت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء أعادت في أوائل اذار الماضي الامن والاستقرار الى مدينة تدمر والمناطق المحيطة بها بعد ان قام تنظيم داعش الإرهابي بعمليات تدمير ممنهج للتراث التاريخي والحضاري للمدينة وارتكابه عدة مجازر بحق المدنيين فيها.

وفي غضون ذلك أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية، الأحد، أنها تمكنت من طرد تنظيم "داعش" من ريف دير الزور الشمالي بدعم من روسيا والتحالف الدولي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وقالت في بيان إن "وحدات حماية الشعب الكردية" وبالتعاون مع العشائر العربية من أبناء المنطقة، وبدعم ومساندة من القوات الروسية وقوات التحالف الدولي، تمكنت من القضاء على إرهاب "داعش" وتحرير منطقة ريف دير الزور شرق الفرات من الإرهاب بالكامل.

وأشادت "وحدات حماية الشعب الكردية" بالقيادة العسكرية الروسية في حميميم بتقديمها الدعم الجوي واللوجستي والاستشارة والتنسيق على الأرض، مشيرة إلى أهمية زيادة هذا الدعم وتأمين الحماية الجوية والتغطية اللازمة.

وقالت في البيان ذاته، إنه ومع نهاية الحرب ضد الإرهاب، فالمهمة الأساسية والاستراتيجية الآن هي تأسيس حياة سلمية وبنى تحتية لتستعيد سوريا عافيتها.

وأفادت "وحدات حماية الشعب الكردية" بأنها بصدد تشكيل إدارة ومجالس مدنية تضم رؤساء العشائر والوجهاء والشخصيات الاعتبارية للتمثيل المباشر والكافي للعرب والكرد وكل المكونات في المنطقة وفق مبدأ الديمقراطية والإدارة الذاتية.

وأشارت في بيانها إلى أن ذلك يضمن أن تكون المناطق المحررة جزءا من سوريا ديمقراطية بنظام ديمقراطي يكفل الحريات الأساسية لكل مكونات الشعب السوري.

وطالبت "وحدات حماية الشعب الكردية" القوى الدولية العاملة، وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة لتكون قوى ضامنة للحلول السلمية والديمقراطية في سوريا المستقبل بالتكفل بحماية المناطق المحررة.

كما بينت أنها مستعدة لتشكيل هيئة أركان وغرف عمليات مشتركة مع الشركاء في الحرب ضد تنظيم "داعش" لرفع وتيرة التنسيق وإنهاء الحرب بالكامل.