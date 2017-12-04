أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان جريفو الأحد، أن فرنسا لن تتدخل عسكريا في ليبيا، وأنه لابد أن يفعل ذلك قوة أفريقية.

وقال بنجامان جريفو- في تصريحات الأحد، لوسائل إعلام فرنسية- "لن يكون هناك تدخل عسكري من جانب فرنسا، ولابد من وجود قوة عسكرية أفريقية يمكنها هي التدخل وتوفر لها فرنسا والاتحاد الأوروبي الدعم الاستخباراتي والتقني".

وأضاف "ليبيا في حالة فوضى.. قمنا بالحرب ولم نعد للسلام.. وهناك مسؤولية.. فاليوم الناس يموتون.. وكان يجب أن تتخذ فرنسا هذه المبادرة في الإطار الأوروبي".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن على هامش القمة الأوروبية الأفريقية بأبيدجان عن إنشاء قوة لمكافحة شبكات تهريب البشر في ليبيا، مستبعدا إرسال قوات من الجيش والشرطة الفرنسية في هذه المرحلة.. وأكد، خلال خطابه أمام نحو 800 طالب بجامعة واجادوجو ببوركينا فاسو، أنه لم يكن ليؤيد التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا عام 2011، وأنه لا يؤمن بالحلول العسكرية حين لا تأتي ضمن رؤية سياسية وحل سياسي على الأرض.

وجاءت تصريحات ماكرون في إطار مساع فرنسية لإيجاد حل للأزمة السياسية والإنسانية التي تعصف بليبيا منذ نحو سبع سنوات.

من جانب آخر كشفت منظمة "اليونيسيف" عن أن أكثر من مليوني شخص ومن بينهم ما يقرب من 600 ألف طفل في طرابلس والمدن الساحليّة الأخرى في الأجزاء الشماليّة الغربيّة من ليبيا يعانون من نقص مياه الأنابيب التي تزوّدها الشبكة العامة، وذلك للمرّة الثانية خلال شهرين.

وقال عبد الرحمن غندور، الممثّل الخاص "لليونيسف" في ليبيا - في بيان وزعه المكتب الإقليمي للمنظمة ومقره عمان أمس الأحد - إن الأنابيب التي تمدّ محطة الشويرف لضخّ المياه والتي تقع على بعد 370 كيلو مترا جنوب طرابلس تعرض إلى القطع لمدّة أسبوع تقريباً ما أدى إلى عرقلة وصول 1.15 مليون متر مكعب من المياه يوميّاً إلى المناطق الشمالية الغربية من البلاد.

وحذر الغندور من أن السكان يضطرون بسبب قطع المياه إلى استخدام مياه قد تكون ملوّثة أو غير صالحة للاستعمال، ما يزيد من خطر تفشّي الأمراض المنقولة عن طريق المياه ومن زيادة معاناة الأطفال الذين يعيشون في ليبيا وتدهور ظروف معيشتهم.

وشدد المسؤول الأممي على أن الحصول على المياه هو حقّ أساسي من حقوق الإنسان، يحمي القانون الإنساني الدولي البنية التحتيّة المدنيّة وحقّ المدنيّين في الحصول على الخدمات الأساسيّة.

وحثت "اليونيسف" جميع الأطراف المعنيّة على عدم التعرّض لاستئناف وصول المياه، كما دعت جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف كلّ الهجمات على مرافق المياه والبنية التحتية المدنية.