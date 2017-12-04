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رقم الخبر: 208452 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 19:05 الاقسام: محليات  
مولوي سلامي: الفكر الداعشي تأسس قبل 70 عاماً
مؤكداً ضرورة التحلي بالحذر تجاه حماته

مولوي سلامي: الفكر الداعشي تأسس قبل 70 عاماً

أكد عضو في مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مولوي نذير أحمد سلامي، الأحد، أنه رغم كون تنظيم (داعش) الإرهابي تأسس منذ 6 سنوات، الا ان الفكر الداعشي يعود الى 70 عاما مضت، مشددا على ضرورة الحذر واليقظة تجاه حماة داعش.
وخلال كلمته في ملتقى (محمد، بشير الوحدة)، بمدينة مشهد المقدسة (شمال شرق ايران)، رأى مولوي نذير أحمد سلامي أن الأمة الإسلامية تواجه 4 أنواع من التهديدات، وقال: إن اول التهديدات يتمثل في دعايات المستشرقين المسيحيين، الذين ينفقون الاموال الطائلة ويعملون على حرف المسلمين في الدول الإسلامية الفقيرة.
وأضاف: إن التيار العرفاني الزائف والعولمة والجهات التي تعمل على بث التفرقة، تمثل التحديات والتهديدات الأخرى التي يواجهها العالم الإسلامي.
وتابع: رغم تأسيس داعش منذ 6 أعوام، الا ان الفكر الداعشي عمره 70 عاما، فمنذ 70 عاما ظهر هذا الفكر، وقد برز خلال السنوات الاخيرة بدعم من الاستكبار.
ولفت الى انه (رغم الشعور بالأمن والاطمئنان بعد هزيمة تنظيم (داعش) الإرهابي، لكن ذلك لا ينبغي ان يجعلنا نغفل، فالفكر الداعشي مازال موجودا، ويمكنه أن يبرز في الساحة بعد تلقيه الدعم مرة أخرى).
وبين ان (داعمي داعش مازالوا موجودين، وينبغي ان نحافظ على يقظتنا تجاههم، وعلينا ان نستفيد من الفرص والطاقات المتاحة أمامنا)، لافتا الى ان العالم الاسلامي يتمتع بالموارد الغنية والموقع الجيوسياسي الهام، ولابد من الاستفادة القصوى من هذه الطاقات والفرص.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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