* استسلام مئات المخدوعين.. والتحالف السعودي يقدم الاسناد الجوي لقوات صالح * السيد الحوثي يحذر قوى العدوان السعودي الامريكي.. والصماد يعلن وأد الفتنة * ارتفاع ضحايا غارات العدوان.. والقوات اليمنية تسيطر على منزل علي عبدالله صالح * مصادر تكشف عن وساطة عمانية لاحتواء المواجهات في صنعاء.. وحزب المؤتمر يتراجع * الجيش اليمني واللجان يعيدان الأمن الى جميع المحافظات.. واعتقال رؤوس الفتنة

أعلنت القوة الصاروخية اليمنية عن اطلاق صاروخ مجنّح من نوع (كروز) علي مفاعل براكه النووي في ابو ظبي.

وأعلن عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله في صنعاء، ان الصاروخ الذي أطلق على أبوظبي يأتي ردا على مساعي الامارات لتفكيك الجبهة الداخلية.

وأكد ضيف الله الشامي في تصريح هاتفي لقناة العالم ان الصواريخ التي تملكها القوات اليمنية تطال كل عواصم العدوان.

وبين ان الانتصارات التي تحققت الاحد لم تتحقق في الماضي.

وأضاف الشامي: إن اطلاق الصاروخ دليل على أن كافة ضغوط وتهديدات العدوان لن تجدي ضد الشعب اليمني، وان هذا الصاروخ يمثل رسالة تحذيرية لسائر عواصم العدوان بأن اليمنيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء العدوان، ويعني أيضاً أننا نعرف من الذي افتعل المؤامرة في صنعاء.

وافادت وسائل اعلام يمنية ان الصاروخ المجنح اصاب هدفه بدقة في عاصمة الامارات أبوظبي.

وقد استخدمت القوات اليمنية للمرة الأولى الصاروخ المجنح من نوع كروز الذي قطع مسافة 1200 كم واصاب هدفه.

وكان مراسل قناة العالم افاد، نقلاً عن القوة الصاروخية اليمنية، أن الصاروخ اطلق علي مفاعل براكه النووي في ابوظبي، مشيراً ان ذلك جاء بعد التجربة الناجحة للصاروخ نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.

وقالت القوة الصاروخية: إن عملية إجراء تجربة للصاروخ الباليستي كانت ناجحة مؤكدة في الوقت ذاته إصابته لهدفه العسكري في السعودية بدقة.

وكشف مساعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية في تصريح لقناة الميادين، أن (الصاروخ هو انجاز يمني صرف ولدينا القدرات على انتاج هكذا صواريخ، وأن مداه يبلغ 1600 كلم، وأن ضرباتنا مشروعة وقانونية لأنها تأتي في اطار الدفاع عن النفس ازاء العدوان المستمر على بلدنا).

وكان قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي حذر قوى العدوان السعودي الأمريكي من الاستمرار في إغلاق المنافذ، مؤكدا على حق الشعب اليمني في الإقدام على خطوات وصفها بالحساسة.

كما أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني صالح الصماد وأد الفتنة التي أشعلتها مليشيات خارجة عن النظام والقانون، موجهاً الأجهزة الأمنية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تورط في هذه الفتنة.

وفي بيان له، رحب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أمس الأحد، بأي جهود توحد الصف الداخلي، مشددا على موقف حزبه المناهض للعدوان.

وأکد البيان أن موقف المؤتمر الشعبي العام ثابت ومبدئي وراسخ في مواجهة العدوان سواء في ظل الشراکة أو في غياب الشراکة، وليس کما فسر خطاب رئيس المؤتمر، السبت، تفسيرا خاطئاً لتبرير تصرفاتهم العدوانية.

وكشفت مصادر للميادين عن وساطة عُمانية لاحتواء المواجهات بين أنصار الله وقيادة المؤتمر الشعبي العام، سعياً لتهدئة أنصار الله وتأمين خروج آمن للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

يذكر أن مفاعل براكة النووي يقع في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي ويبعد نحو 53 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس، وفي عام 2020، سيحتوي هذا الموقع على أربع محطات للطاقة النووية، وقد بدأت الأعمال الإنشائية في المفاعل في يوليو 2012.

وافادت وكالة (رويترز) بأن طيران التحالف السعودي قصف، الأحد، مواقع لقوات حركة انصار الله في العاصمة اليمنية صنعاء، دعما للقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ونقلت (رويترز) عن وسائل الإعلام العربية ومصادر محلية تأكيدها أن سلاح جو التحالف السعودي، شن ما لا يقل عن خمس غارات على مواقع حركة (أنصار الله) جنوب صنعاء، دون الكشف عن حصيلة الخسائر.

وجاء ذلك في وقت تستمر فيه لليوم الرابع اشتباكات عنيفة في المنطقة بين الحلفاء السابقين، حركة انصار الله وقوات صالح.

وأدلى الرئيس السابق السبت بتصريحات نارية متلفزة دعا فيها إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع دول التحالف السعودي ووقف القتال، ورحب التحالف بـما سماه (عودة صالح إلى المحيط العربي).

ونقلت (رويترز) عن سكان محليين تأكيدهم إن مسلحي الحوثي يسيطرون على قناة (اليمن اليوم) التابعة لصالح، مضيفين أن 20 موظفا عالقون داخل المبنى.

من جهة أخرى ارتفعت حصيلة ضحايا غارات العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت، السبت، منازل المواطنين في مديرية سحار بمحافظة صعدة إلى 12 شهيدا و4 جرحى بينهم نساء وأطفال.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني منذ مارس 2015.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة طيران العدوان السعودي بحق المواطنين في منطقة المهاذر بمديرية سحار بمحافظة صعدة إلى 16 شهيداً وجريحاً.

وأعاد الجيش اليمني واللجان الشعبية الأمن الى جميع المحافظات بعد اعتقال رؤوس الفتنة في البلاد. وقالت مصادر قيادية في حركة أنصار الله: إن زعيم التمرد علي عبد الله صالح محاصر داخل منزل في حي حدة جنوبي صنعاء، وإن وساطات دولية تسعى لتفادي اعتقاله ومحاكمته في الوقت الراهن.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، صباح الأحد، أن (المئات من المخدوعين بمليشيات الخيانة سلموا أنفسهم لأجهزة الأمن، مؤكدة محاصرة من تبقى من المليشيات في أماكن محددة بالعاصمة صنعاء).

وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت، مساء السبت، وبمشاركة قبائل سنحان الشرفاء تأمين عدد من الأحياء والمعسكرات جنوب العاصمة كانت مليشيات خارجة عن النظام والقانون قد تمركزت فيها وعملت على زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة خلال اليومين الماضيين.

الى ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية اليمنية بالتعاون مع كافة القبائل من تطهير عشرات المواقع التي تمركزت فيها مليشيات عفاش في العاصمة صنعاء وعدة محافظات.

وأفاد مراسل قناة العالم انه تم في العاصمة صنعاء والمحافظة تطهير معسكر السواد وشيراز ومعسكر اللواء الرابع بالسواد ومجمع 48 الطبي، أما في شارع بغداد فتم دحر مليشيات عفاش المتمركزة بجامع ابو عبيدة، وفي الكثير من المواقع الأخرى في العاصمة وعدة محافظات.

الى ذلك سيطرت الأجهزة الأمنية اليمنية، الأحد، على منزل لعلي عبدالله صالح، في حارة الدجاج بمنطقة الحصبة شمال العاصمة، واستسلم كافة العناصر التي كانت تتمرس داخل المنزل.

وأعاد الجيش اليمني واللجان الشعبية الأمن الى جميع المحافظات بعد اعتقال رؤوس الفتنة في البلاد. وقالت مصادر قيادية في حركة أنصار الله: إن زعيم التمرد علي عبد الله صالح محاصر داخل منزل في حي حدة جنوبي صنعاء، وإن وساطات دولية تسعى لتفادي اعتقاله ومحاكمته في الوقت الراهن.