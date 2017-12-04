وخلال استقباله ظهرالأحد، كبار قادة القوات المسلحة والفائزين في مهرجان (مالك الاشتر)، أشار القائد الى معاداة الاعداء التي لا تنتهي ضد الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية الايرانية واعتبر التصدي لهم بانه رهن بالصمود وتعزيز قدرات القوات العسكرية، وقال: إن القوات المسلحة اليوم بحاجة الى افضل الكوادر البشرية من الناحية الفكرية والعملية والعزم والارادة كي تتمكن من حماية الشعب امام الاعداء.

واعرب سماحته عن سروره لتعميق الحركة المتقدمة للقوات المسلحة في قطاع الكودار البشرية مع اقامة مهرجان (مالك الاشتر)، واضاف: إن الضرورة للتقدم في النجاحات، تتمثل في استمرار الحركة الماضية قدما الى الامام بلا توقف، لذا ينبغي بذل الجهود والعمل بدأب في أي مسؤولية ومهمة تتولونها.

ووصف تسمية المهرجان باسم (مالك الاشتر)، والذي كان من قادة واصحاب أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع)، بأنها أمر معبّر، وقال: إن مالك الاشتر شخصية بارزة وقدوة في (البصيرة ومعرفة الصراط المستقيم) و(العزم الراسخ) و(الشعور بالمسؤولية والاستعداد للجهاد) و(الشجاعة وقدرة القيادة) وكذلك في (القيم المعنوية والعبادة والتقوى والتواضع)، ويتوجب على قادة القوات المسلحة تعزيز هذه الحالات والقيم والروح المعنوية لديهم أكثر من الآخرين.

وقبل كلمة سماحة القائد، القى القائد العام للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، كلمة لمناسبة الانتصارات الباهرة والاستراتيجية لجبهة المقاومة في المنطقة وقال: تم خلال مهرجان (مالك الاشتر) المركزي الثامن تكريم 52 من قادة ومسؤولي القوات المسلحة.