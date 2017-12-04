  • الإثنين ١٥ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208447 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 18:09 الاقسام: محليات  
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب ضواحي هجدك في كرمان

زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب ضواحي هجدك في كرمان

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر قرية هجدك في محافظة كرمان جنوب شرق ايران مرة اخرى صبيحة يوم الاحد.
ووقع الزلزال في الساعة السادسة و17 دقيقة و24 ثانية صباح يوم الاحد بالتوقيت المحلي، وكان مركز الزلزال في عمق 9 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 30.74 والطول الشرقي 57.29 درجة.
ووقع الزلزال على بعد 28 كم من هجدك و39 كم من جترود، و46 كم من كاظم آباد (كرمان).وتقع قرية هجدك التابعة لمدينة راور على بعد 140 كم شمال محافظة كرمان.
ولم ترد بعد معلومات عن وقوع ضحايا او اضرار مادية.
يذكر ان زلزالا بقوة 6.1 درجة ريختر قد ضرب منطقة هجدك في كرمان في الساعة السادسة والدقيقة الواحدة من صباح الجمعة، ولم يسفر عن وقوع ضحايا بل اقتصرت اضراره على الماديات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2076 sec