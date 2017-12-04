ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر قرية هجدك في محافظة كرمان جنوب شرق ايران مرة اخرى صبيحة يوم الاحد.

ووقع الزلزال في الساعة السادسة و17 دقيقة و24 ثانية صباح يوم الاحد بالتوقيت المحلي، وكان مركز الزلزال في عمق 9 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 30.74 والطول الشرقي 57.29 درجة.

ووقع الزلزال على بعد 28 كم من هجدك و39 كم من جترود، و46 كم من كاظم آباد (كرمان).وتقع قرية هجدك التابعة لمدينة راور على بعد 140 كم شمال محافظة كرمان.

ولم ترد بعد معلومات عن وقوع ضحايا او اضرار مادية.

يذكر ان زلزالا بقوة 6.1 درجة ريختر قد ضرب منطقة هجدك في كرمان في الساعة السادسة والدقيقة الواحدة من صباح الجمعة، ولم يسفر عن وقوع ضحايا بل اقتصرت اضراره على الماديات.