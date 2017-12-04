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رقم الخبر: 208446 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: محليات  
ايران تقيم معرضا لآثار معاقي السلاح الكيمياوي في لاهاي

ايران تقيم معرضا لآثار معاقي السلاح الكيمياوي في لاهاي

نظمت الجمهورية الاسلامية الايرانية معرضا لآثار معاقي السلاح الكيمياوي في مدينة لاهاي، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والعشرين للدول الاعضاء في معاهدة حظر السلاح الكيمياوي الذي استضافته هذه المدينة الهولندية.
وبحسب الانباء الواردة من موقع الحدث، فقد لاقى معرض ايران لمعاقي السلاح الكيمياوي استقبالا من جانب كبار المسؤلين والسفراء ودبلوماسيي الدول المشاركة في مؤتمر حظر السلاح الكيمياوي، حيث قام العديد منهم بزيارة المعرض.
كما تفقد المدير العام لمنظمة حظر السلاح الكيمياوي احمد اوزمجو المعرض وذلك بحضور مدير عام الشؤون السياسية والامن الدولي في وزارة الخارجية الايرانية غلام حسين دهقاني، وايضا سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة حظر السلاح الكيمياوي عليرضا جهانغيري.
علما ان معرض ايران لمعاقي السلاح الكيمياوي في لاهاي يضم 18 اثرا لـ 18 فنانا ايرانيا، تم اختيارها من قبل هيئة تحكيمية واساتذة في جامعة طهران بهدف عرضها في هذا المعرض الذي اطلق عليه عنوان رائحة اللوز.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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