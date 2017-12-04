وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان مهرجان مالك الأشتر الثامن لتكريم وحدات وقيادات القوات المسلحة عُقد صباح يوم الأحد في العاصمة الإيرانية طهران، حيث تم اختيار قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية كأكثر القوى تفوقا، كما تم اختيار اللواء قاسم سليماني القائد الأكثر نجاحا بين قيادات القوات المسلحة.

وحضر هذه المراسم جمع غفير من كبار القائد العسكريين في ايران بمن فيهم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، والمستشار العسكري الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة اللواء حسن فيروز آبادي، ومساعد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السّابق اللواء مصطفى إيزدي، ونائب قائد مقر خاتم الأنبياء(ص) اللواء حسين حسني سعدي، وقائد مقر خاتم الأنباء للدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي، وقائد القوات الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد علي حاجي زادة، ونائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد سلامي بالإضافة الى عدد من قيادات القوات المسلحة.