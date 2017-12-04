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رقم الخبر: 208443 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 17:40 الاقسام: محليات  
اختيار اللواء سليماني كأكثر القيادات العسكرية الإيرانية نجاحاً

اختيار اللواء سليماني كأكثر القيادات العسكرية الإيرانية نجاحاً

عُقد صباح يوم الأحد مهرجان مالك الأشتر لتكريم وحدات وقيادات القوات المسلحة المتفوقة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان مهرجان مالك الأشتر الثامن لتكريم وحدات وقيادات القوات المسلحة عُقد صباح يوم الأحد في العاصمة الإيرانية طهران، حيث تم اختيار قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية كأكثر القوى تفوقا، كما تم اختيار اللواء قاسم سليماني القائد الأكثر نجاحا بين قيادات القوات المسلحة.
وحضر هذه المراسم جمع غفير من كبار القائد العسكريين في ايران بمن فيهم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، والمستشار العسكري الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة اللواء حسن فيروز آبادي، ومساعد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السّابق اللواء مصطفى إيزدي، ونائب قائد مقر خاتم الأنبياء(ص) اللواء حسين حسني سعدي، وقائد مقر خاتم الأنباء للدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي، وقائد القوات الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد علي حاجي زادة، ونائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد سلامي بالإضافة الى عدد من قيادات القوات المسلحة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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