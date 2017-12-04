انطلاق مسابقة التجديف على نهر السين بباريس شارك العشرات، يوم الأحد في منافسة للتجديف على نهر السين في العاصمة الفرنسية باريس. وقد استغل المواطنين الفرنسيين التجديف في مواجهة الإرهاب العام الماضي، كطريقة مختلفة للاعتراض على الممارسات الإرهابية الأخيرة، والتعبير عن دعم الضحايا بطريقة مختلفة.