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رقم الخبر: 208442 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 19:01 الاقسام: دوليات  
انطلاق مسابقة التجديف على نهر السين بباريس

انطلاق مسابقة التجديف على نهر السين بباريس

شارك العشرات، يوم الأحد في منافسة للتجديف على نهر السين في العاصمة الفرنسية باريس. وقد استغل المواطنين الفرنسيين التجديف في مواجهة الإرهاب العام الماضي، كطريقة مختلفة للاعتراض على الممارسات الإرهابية الأخيرة، والتعبير عن دعم الضحايا بطريقة مختلفة.

وشارك في السباق مجموعة من النساء والرجال، كنوع من التحدي للأحداث والإصرار على حب الحياة، خاصة أن الشعب الفرنسي من أكثر الشعوب المحبة للحياة والمتحدية لأي شيء يعوق هذا الشعور لديهم بعد الهجمات الارهابية التي تعرضت لها فرنسا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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