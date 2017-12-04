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|رقم الخبر: 208442
|تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017
|الوقت: 19:01
|الاقسام: دوليات
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انطلاق مسابقة التجديف على نهر السين بباريس
شارك العشرات، يوم الأحد في منافسة للتجديف على نهر السين في العاصمة الفرنسية باريس. وقد استغل المواطنين الفرنسيين التجديف في مواجهة الإرهاب العام الماضي، كطريقة مختلفة للاعتراض على الممارسات الإرهابية الأخيرة، والتعبير عن دعم الضحايا بطريقة مختلفة.
وشارك في السباق مجموعة من النساء والرجال، كنوع من التحدي للأحداث والإصرار على حب الحياة، خاصة أن الشعب الفرنسي من أكثر الشعوب المحبة للحياة والمتحدية لأي شيء يعوق هذا الشعور لديهم بعد الهجمات الارهابية التي تعرضت لها فرنسا.
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